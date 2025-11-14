العالم اليوم - برشلونة يخطط لتكريم "استثنائي" لليونيل ميسي

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يخطط لتكريم "استثنائي" لليونيل ميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 نوفمبر 2025 07:21 مساءً - يخطط نادي برشلونة لتكريم أسطورته، الأرجنتيني ليونيل ميسي بطريقة خاصة، وذلك عبر إقامة تمثال له خارج ملعب "الكامب نو" بعد تجديده.

وقال رئيس النادي، خوان لابورتا، الخميس، إن النادي يخطط لإقامة تمثال لميسي خارج "الكامب نو"، وذلك تكريما له بعد زيارته الأخيرة إلى الملعب.

ووصل ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، إلى برشلونة، الأحد، وقام بزيارة إلى ملعب "الكامب نو" لأول مرة منذ مغادرته للنادي عام 2021.

ونشر ميسي على حسابه في "الإنستغرام" صورا توثق زيارته، مرفقا إياها بكلمات مؤثرة عبر فيها عن أمله في العودة يوما إلى أحضان ناديه السابق.

وقال لابورتا، خلال تقديم كتاب في برشلونة، إن مجلس الإدارة ناقش بالفعل خططا لتكريم دائم للهداف بكأس العالم 2022، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع لابورتا: "ميسي سيرتبط دائما ببرشلونة، هو يعلم أن الأبواب مفتوحة دائما أمامه، نكن له كامل الاحترام، ويستحق أفضل تكريم".

وأضاف: "ينبغي أن يبنى له تمثال في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مثل يوهان كرويف ولازلو كوبالا، فهو أحد اللاعبين الأيقونيين الذين تركوا بصمتهم علينا. ناقشنا ذلك في اجتماع ونعمل على تنفيذه، يجب أن توافق العائلة، وكل مشجعي برشلونة سيرغبون في ذلك".

والأربعاء، أغلق لابورتا الباب أمام احتمالية عودة ميسي إلى برشلونة، واصفا الفكرة بأنها "غير واقعية" نظرا للعقد الذي يربط المهاجم مع ناديه إنتر ميامي الأميركي.

وانضم ليو إلى أكاديمية برشلونة في سن 13، وخلال 21 سنة مع النادي سجل ميسي 672 هدفا في 778 مباراة، وقاده "البلوغرانا" لتحقيق 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 بطولات دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي سنة 2021، بعد عجز إدارة النادي الكتالوني عن تجديد عقده بسبب الضائقة المالية، وبعدها انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي في عام 2023، ومدد عقده مع الفريق حتى نهاية 2028