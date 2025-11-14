نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمطار تغرق مراكز الإيواء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، يوم الجمعة، إن أكثر من مركز إيواء في قطاع غزة غرق نتيجة المنخفض الجوي في أولى ساعاته.

وأضاف محمود بصل أن آلاف الخيام تضررت بشكل كبير وهناك ملابس وأغطية للمواطنين تبللت نتيجة تسرب المياه للخيام.

وذكر أنه لا يوجد أي بدائل عنها للمواطنين وسط انعدام مقومات الحياة أو السلامة والظروف القاسية جدًا التي يعيشونها نتيجة الواقع الذي خلفته حرب الإبادة بغزة على مدار عامين.

وصرح الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة: "لا يمكننا التعامل مع حالات الغرق هذه، بسبب عدم وجود معدات، وتدمير الاحتلال لكافة أدوات التعامل مع المنخفضات".

وتابع قائلا: "نحن يمكننا فقط نقل مواطن وإزالة خطر لكننا لا نستطيع التعامل مع ما يجري".

وبين أن من الحالات التي تم رصدها اليوم غرق طابق كامل خاص بالأطفال في مستشفى "أصدقاء المريض" بالمدينة دون أن نستطيع فعل شي لهم.

واستطرد بالقول "حتى المنظومة الخدماتية والبلديات تعاني والخدمة المتوفرة لا ترتقي لحاجة ومعاناة المواطنين وهي بدائية".

كما قال بصل إن "هذا المنخفض هو البداية لفصل كامل يكثر فيه تساقط الأمطار وتشكل المنخفضات مآسي للمواطنين، هذا غير التعامل مع المنازل الآيلة للسقوط والتي بشكل مؤكد ستنهار في فصل الشتاء نتيجة سيول أو دخول مياه لعمقها وهي متضررة ومتصدعة".

وحذر بصل من أن غزة الآن تتعرض لوضع كارثي وصعب جدًا، ومشاهد مؤلمة، وهو ما يحتاج لقرار دولي لوقف معاناة السكان فيها.