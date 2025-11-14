نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أصوات انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT مساء يوم الجمعة، بأن أصوات انفجارات ضخمة سمعت بوضوح في العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المراسل أنه تم استهداف محيط منطقة المزة 86 ويرجح أنه ناتج عن صاروخ من طائرة مسيرة.

وذكر مراسلنا أن أصوات سيارات الإسعاف تسمع بوضوح في منطقة المزة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية إن انفجارا هز منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جسما مجهولا متفجرا سقط في المزة 86 أدى إلى مقتل امراة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة آخرين.

كما ذكرت أن الانفجار وقع بالقرب من جامع الرحمن في المنطقة المذكورة.