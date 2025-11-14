أحمد جودة - القاهرة - عاجل | مصادر أمريكية: ويتكوف يخطط لعقد لقاء قريب مع خليل الحية وفق تقرير نيويورك تايمز

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لعقد اجتماع مهم مع خليل الحية، القيادي البارز والمفاوض الرئيسي لحركة حماس، في خطوة تعكس تحولًا محتملًا في المسار الدبلوماسي الأمريكي تجاه الأزمة في غزة.

تفاصيل اللقاء المرتقب

أشارت الصحيفة إلى أن اللقاء لا يزال في مرحلة الإعداد دون تحديد موعد رسمي حتى الآن. وتؤكد المصادر أن ملف وقف إطلاق النار في غزة سيكون على رأس أولويات الحوار بين الطرفين، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية إنسانية عاجلة.

أهمية التحرك الجديد

يمثل هذا التطور تحركًا غير تقليدي في السياسة الأمريكية، حيث يُنظر إليه على أنه محاولة لفتح قناة مباشرة مع حماس بعد أشهر من التصعيد. ويرى محللون أن التحرك قد يشير إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تجربة مسار تفاوضي مختلف قد يساهم في تحقيق تقدم ملموس في ملف التهدئة.

تحديات محتملة أمام اللقاء

رغم أهمية هذه الخطوة، لا تزال هناك عقبات قائمة، أبرزها غياب إعلان رسمي من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى حساسية أي حوار مباشر مع حركة حماس بالنسبة لإسرائيل وبعض الأطراف الدولية. كما يخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى توترات سياسية إذا لم تُدار بحذر.