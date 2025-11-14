نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تصعيد خطير في دارفور: مسؤول الإقليم يؤكد رفض الميليشيا للهدنة واستمرار حصار الفاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصعيد خطير في دارفور: مسؤول الإقليم يؤكد رفض الميليشيا للهدنة واستمرار حصار الفاشر

تصاعدت التحذيرات في إقليم دارفور عقب تصريحات عقّاد بن كوني، مسؤول الإعلام بحكومة الإقليم، الذي أكد أن ميليشيا الدعم السريع تواصل حصار مدينة الفاشر وترفض أي مبادرات للسلام أو الهدنة، وسط أوضاع إنسانية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

رفض كامل للهدنة وجهود السلام

أوضح بن كوني أن الحديث عن اتفاق سلام أو وقف إطلاق النار في هذا التوقيت هو أمر غير منطقي، في ظل ما سماه الممارسات العدائية للميليشيا التي ترفض جميع دعوات التهدئة وتواصل حصار آلاف المواطنين داخل الفاشر دون أي اعتبارات إنسانية.

تضييق على المنظمات الإنسانية ومنع وصول المساعدات

كشف بن كوني أن الميليشيا تمنع المنظمات الإنسانية من دخول مناطق الأقاصة أو إيصال المساعدات إلى معسكر طويلة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، خاصة مع اتساع دائرة الاحتياجات وعدم قدرة المتضررين على الحصول على الغذاء والدواء.

موجات نزوح متزايدة من المناطق المنكوبة

أشار مسؤول الإعلام إلى أن موجات النزوح تتصاعد بشكل مستمر، حيث فرّ المواطنون من مختلف المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الجنجويد تحت وطأة الانتهاكات الواسعة، مؤكدًا أن "كل المواطنين الآن هربوا من المناطق المتضررة".

حصار ممنهج للفاشر واستحالة الحديث عن سلام

أكد بن كوني أن ما يجري على الأرض يعكس قرارًا واضحًا من الميليشيا بإعادة إحكام الحصار على الفاشر، مشددًا على أن أي حديث عن سلام في ظل هذا الوضع المأساوي الذي يشاهده العالم هو أمر غير واقعي على الإطلاق.

تصريحات حاسمة حول مستقبل الصراع

اختتم بن كوني تصريحاته بالتأكيد على أن ما ترتكبه الميليشيا من تجاوزات خطيرة يجعل من المستحيل التوصل إلى تهدئة، معتبرًا أن "هذه الميليشيا يجب أن تُباد عن بكرة أبيها، ولا يمكن الحديث عن سلام معها".