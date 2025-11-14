نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فظائع غير مسبوقة في الفاشر.. بعثة الأمم المتحدة تكشف تفاصيل جرائم القتل والاغتصاب والانتهاكات المروعة في المقال التالي

تتواصل الشهادات الدولية التي تكشف حجم المأساة الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية، حيث أكدت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، أن ما يجري في المدينة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط انتهاكات واسعة تُرتكب على يد ميليشيا الدعم السريع.

حصار طويل ومعاناة إنسانية خانقة

قالت رشماوي إن الفاشر عاشت 18 شهرًا من الحصار قبل سيطرة الدعم السريع عليها، مشيرة إلى أن السكان عانوا المجاعة لفترات طويلة حتى أصبحوا في حالة إنهاك شديد، مضيفة أن الوضع الحالي "غاية في المأساة" بعد انتهاكات متسارعة تهدد حياة عشرات الآلاف.

عمليات قتل خارج القانون وجرائم عرقية

أوضحت المسؤولة الأممية أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات قتل "فظيعة" خارج نطاق القانون، شملت مناطق واسعة داخل الفاشر والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك جامعة الفاشر والمستشفى السعودي. ولفتت إلى أن القتل يتم أحيانًا على أسس عرقية تستهدف المدنيين العزّل، ما يجعل حجم الجرائم أكثر رعبًا.

انتهاكات جنسية واغتصابات واسعة النطاق

أكدت رشماوي وجود حالات اغتصاب عديدة بحق النساء، تمت بدوافع عرقية، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات "مروعة وغير مقبولة بأي شكل"، وتعكس نمطًا ممنهجًا من العنف الذي تمارسه الميليشيا بحق الفئات الأكثر ضعفًا.

نهب ممتلكات واعتقالات وتعذيب قاسٍ

كشفت المسؤولة عن وقوع عمليات نهب واسعة للممتلكات، إلى جانب اعتقالات تعسفية طالت عددًا كبيرًا من المدنيين، مورست ضد بعضهم أساليب تعذيب قاسية، وهو ما يجعل الوضع الأمني والإنساني أكثر خطورة يومًا بعد يوم.

مصير مجهول لعشرات الآلاف من سكان الفاشر

أعربت رشماوي عن قلق بالغ تجاه مصير السكان، مؤكدة أن المدينة تضم عشرات الآلاف وربما يصل العدد إلى 70 ألف شخص في مناطق لم يُعرف حتى الآن ما حدث لهم بعد التطورات الأخيرة، متسائلة: "ماذا حدث لهؤلاء؟ ماذا حدث للناس في الفاشر؟"

جرائم موثقة تهدد بامتداد الكارثة

عند سؤالها عن الجرائم التي وثقتها البعثة الأممية، قالت إن القائمة تشمل القتل خارج القانون، القتل الجماعي، القتل على أسس عرقية، الاغتصابات، نهب الممتلكات، وتدمير البنية التحتية، مؤكدة أن الوضع يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.