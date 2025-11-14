نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق ومحيطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مدونون ونشطاء سوريون، مساء الجمعة، صورًا وفيديوهات وثقت الانفجارات التي هزت العاصمة السورية دمشق ومحيطها.

وأفاد مراسل RT بأن أصوات انفجارات ضخمة سمعت بوضوح في العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المراسل أنه تم استهداف محيط منطقة المزة 86 ويرجح أنه ناتج عن صاروخ من طائرة مسيرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جسما مجهولا متفجرا سقط في المزة 86 أدى إلى مقتل امراة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة آخرين.

وأوضحت بعض التقارير أن 3 انفجارات هزت المنطقة الحساسة التي تضم العديد من المنشآت الأمنية والعسكرية، مما يجعلها هدفا محتملا للعديد من الهجمات.

وذكرت أن الانفجارات وقعت في منطقة المزة وفيلات غربية بالقرب من جامع الرحمن.

وأوضحت تقارير أن صاروخا سقط على طريق القصر في حي المزة 86 (حارة عين الكروم)، فيما استهدف عدد آخر من الصواريخ مبان سكنية في حي المزة فيلات غربية، وسط معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم قد يكون عملية اغتيال.

ووفق الحصيلة غير النهائية، توفيت فتاة وأصيب عدد من المدنيين جراء استهداف المباني السكنية، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني نقل الجرحى ومحاولة حصر الأضرار.

وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني كبير مع انتشار مكثف للعناصر وإغلاق بعض الطرق المحيطة.