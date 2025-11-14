أحمد جودة - القاهرة - عاجل | أونروا تحذر من تداعيات كارثية لمنخفض جوي على النازحين في قطاع غزة

حذّرت وكالة الأونروا (UNRWA) من أن المنخفض الجوي الجديد سيُسبب تداعيات كارثية على النازحين في قطاع ‎غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة السوء وانعدام الحماية للمخيمات المتضررة. وأعلن ‏الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أنّه “نتعرض لكارثة حقيقية منذ الساعات الأولى لوصول المنخفض”.

تدمير الخيام وغياب المستلزمات الأساسية

الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة والعواصف المصاحبة للمنخفض الجوي أدّت إلى تدمير خيام النازحين بالكامل، في وقت يعاني السكان من نقص شديد في الملابس والمفروشات. فقد انهارت العديد من المخيمات، وغمرت المياه والسيل المُتدفق المقيمون الذين لا مأوى لهم، مما يزيد معاناتهم ويضاعف المخاطر الصحية.

حالة الطوارئ الإنسانية والنازحون بين مطرٍ ونقصٍ

ذكرت أونروا أن الانهيار في ظروف الإيواء مع اقتراب الشتاء يشكّل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي للتدخل العاجل، إذ إن النازحين يقيمون في مناطق معرضة للمياه والبرودة، دون تجهيزات أساسية. وتُعد هذه الأزمة امتدادًا لحالة الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ سنوات.

نداء للمساعدة والتحرك السريع

وكالة أونروا دعت إلى تعجيل وصول المساعدات الشتوية وخدمات التصريف والحماية للنازحين، وتفعيل ممرات آمنة لتوزيع المستلزمات، وإقامة ملاجئ بديلة لمن فقدوا خيامهم، مع ضمان الوصول إلى المياه الساخنة والملابس الدافئة والمفروشات.