نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرهان يرفض وقف الحرب ويدعو إلى "التعبئة العامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض قائد سلطة بورتسودان عبدالفتاح البرهان دعوات وقف إطلاق النار وفرض هدنة إنسانية في السودان، ودعا إلى "التعبئة العامة" و"حمل السلاح".

وأكد البرهان، خلال كلمة أمام حشد من المواطنين، في قرية السريحة بولاية الجزيرة وسط السودان، الجمعة، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في السودان، حيث اشترط أولًا "استسلام" قوات الدعم السريع، و"تسليم أسلحتها"، حسب قوله.

وقبل أيام، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في بيان: "تحثّ الولايات المتحدة أطراف الصراع في السودان على الموافقة الفورية، وتنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة".

ووافقت قوات الدعم السريع على الهدنة المقترحة من جانب الرباعية الدولية، التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمملكة العربية السعودية، إلا أن سلطة بورتسودان رفضت النداءات الدولية المتكررة لوقف الحرب.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان، جراء حرب دامية بين الجيش والدعم السريع اندلعت منذ أبريل 2023، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو 13 مليون شخص.