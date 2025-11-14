عاجل- حماس تطالب بتحرك عاجل لإغاثة النازحين بعد غرق خيامهم بسبب المنخفض الجوي في قطاع غزة

أحمد جودة - القاهرة - حماس تطالب بتحرك عاجل لإغاثة النازحين بعد غرق خيامهم بسبب المنخفض الجوي في قطاع غزة

أطلقت حركة حماس نداءً عاجلًا للجهات الدولية والإقليمية، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يشهدها قطاع غزة بعد المنخفض الجوي العنيف الذي تسبب في غرق خيام النازحين وتدهور أوضاعهم المعيشية بشكل خطير.

تفاصيل النداء العاجل

أكدت الحركة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية أغرقت عشرات الخيام في مختلف مناطق النزوح، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف الأسر التي تفتقر إلى المأوى الملائم ووسائل الحماية الأساسية من البرد والأمطار. وشددت على أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا فوريًا لتقديم المستلزمات الإيوائية والطبية والإنسانية.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

طالبت حماس الضامنين للاتفاق، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة الإسراع في إرسال مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والدواء ومواد التدفئة، إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء بديلة قادرة على استيعاب المتضررين من موجة الطقس السيئة. وأشارت الحركة إلى أن استمرار تأخر الدعم سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى معاناة سكان القطاع.

تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني

أوضحت الحركة أن انهيار الخيام وتسرّب المياه إليها يعرض الأطفال والنساء وكبار السن لأخطار صحية كبيرة، خصوصًا مع انتشار الأمراض الموسمية ونقص الخدمات الطبية. كما أكدت ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين في قطاع غزة.