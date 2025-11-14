نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يطلب التحقيق في علاقات إبستين مع كلينتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات جيفري إبستين المزعومة مع جيه.بي مورغان تشيس، وعدد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي، من بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق، التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بالمتهم المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل جيفري إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضًا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع "لينكد إن"، وهو أيضًا متبرع ديمقراطي بارز.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي،: "كان إبستين ديمقراطيًا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!، جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!".

وقال بنك "جيه.بي مورغان" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني،: "نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس".

وبينما يبدي 9 من كل 10 جمهوريين رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض بوجه عام، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر أن 4 من كل 10 فقط عبروا عن رضاهم عن تعامله مع ملفات إبستين.