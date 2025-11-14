عاجل- روسيا والصين تعترضان على مشروع القرار الأميركي المعدل بشأن غزة

أحمد جودة - القاهرة - روسيا والصين تعترضان على مشروع القرار الأميركي المعدل بشأن غزة

أعلنت روسيا والصين اعتراضهما على مشروع القرار الأميركي المعدل بشأن الوضع في قطاع غزة، في خطوة تُظهر استمرار الخلاف الدولي حول الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع.

تفاصيل الاعتراض

أفادت مصادر دبلوماسية بأن روسيا والصين رفضتا مشروع القرار الأميركي المعدل، مشيرتين إلى أن نص القرار لم يعكس التوازن المطلوب ولم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني المعقد في غزة. وأوضحت أن الاعتراض جاء ضمن مواقف البلدين الثابتة الداعية إلى حلول سياسية عادلة ومرتكزة على القانون الدولي.

ردود الفعل الدولية

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المداولات في مجلس الأمن حالة من التوتر، حيث تحاول الولايات المتحدة الدفع بمشروعها المعدل لفرض إجراءات محددة على الأطراف في قطاع غزة. وفي المقابل، تؤكد موسكو وبكين على ضرورة التهدئة والبحث عن حل تفاوضي يضمن حماية المدنيين واستقرار المنطقة.

تداعيات الاعتراض على الأزمة في غزة

يشير محللون إلى أن اعتراض روسيا والصين قد يؤدي إلى تأجيل اعتماد القرار أو تغييره، ما يزيد من تعقيد الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني وإيقاف التصعيد العسكري في القطاع، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني والضغط على المدنيين.