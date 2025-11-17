العالم اليوم - إسرائيل تقتل مسؤولا في حزب الله جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقتل مسؤولا في حزب الله جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 02:16 صباحاً - قتل مسؤول في حزب الله، مساء الأحد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفقا لمسؤولين لبنانيين ومصادر أمنية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن طائرة مسيرة هاجمت سيارة في بلدة المنصوري قضاء صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع المستهدف.

وذكرت غرفة عمليات الطوارئ الصحية العامة التابعة لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة أدت إلى مقتل مواطن.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الشخص الذي قتل في الغارة كان مدير مدرسة البلدة الرسمية.

وقال مصدر في المخابرات بالجيش اللبناني لوكالة شينخوا الصينية: "الضحية، بالإضافة إلى كونه مدير مدرسة المنصوري، كان أيضا مسؤولا في حزب الله".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر 2024، إلا أن إسرائيل تنفذ من وقت لآخر غارات تستهدف عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني.