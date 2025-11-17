نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حل الدولتين والفيتو الروسي- الصيني يعرقل المسار الأمريكي داخل مجلس الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مطلع لصحيفة إسرائيل اليوم، إن الولايات المتحدة تعمل بقوة داخل مجلس الأمن لتمرير القرار المرتبط بخطة ترامب لمرحلة "اليوم التالي" في قطاع غزة، وسط توقعات بأن يتم التصويت عليه يوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك دبلوماسي واسع لحشد التأييد الدولي والإقليمي للمشروع الأمريكي.

بيان عربي–إسلامي مشترك غير مسبوق دعمًا للمشروع الأمريكي

وفي إطار التحضير لاعتماد القرار، أصدرت الولايات المتحدة بالتعاون مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية من بينها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانًا مشتركًا عبّر عن دعم واضح لمشروع القرار الأمريكي.

وأوضح البيان أن المقترح الأمريكي يمثل "مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار"، ويضع إطارًا لتحقيق "حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

تناقض داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حل الدولتين

يأتي هذا الدعم الدولي رغم رفض عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين يؤكدون استحالة قيام دولة فلسطينية في ظل الظروف الحالية.

فيتو روسي–صيني يعرقل النسخة الأمريكية للمقترح

ورغم التحركات الأمريكية، قوبلت النسخة الأخيرة من مشروع القرار بمعارضة واضحة من روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو)، ما يشكّل عقبة رئيسية أمام تمريره في مجلس الأمن.

موسكو تتقدم بمشروع قرار بديل حول غزة

ردًا على ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار منافسًا يتجنب الإشارة إلى إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب أو نشر قوة دولية بشكل فوري، وهي من أبرز البنود المثيرة للجدل في المقترح الأمريكي.

ويركز المشروع الروسي على الإشادة بالمبادرات التي أدت إلى وقف إطلاق النار دون ذكر أي طرف، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ خطة السلام ونشر قوة استقرار دولية عند الحاجة.

روسيا: المشروع الأمريكي تجاهل حل الدولتين

وأكدت البعثة الروسية أن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية، لكنه يهدف إلى "تصحيح" بعض النقاط، خصوصًا تجاهل واشنطن لصيغة "حل الدولتين".

وأوضحت أن مشروعها يأخذ في الاعتبار الأساس القانوني الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة، مع الإشادة بدور الوساطة الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تحقيق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

تحذيرات أمريكية من تعطيل مشروع واشنطن

في المقابل، حذرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة من أن تعطيل مشروع القرار ستكون له "تبعات خطيرة على الفلسطينيين في غزة"، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار "هش للغاية" ويحتاج إلى موقف موحد من مجلس الأمن لضمان عدم انهياره.

تساؤلات دبلوماسية حول تفاصيل الخطة الأمريكية

رغم التأييد العلني لبعض الدول لمبادئ الخطة، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود تساؤلات حول غياب آلية رقابية لمجلس الأمن ودور السلطة الفلسطينية وتفاصيل تفويض القوة الدولية، ما أتاح مساحة للمشروع الروسي ليطرح كبديل قابل للنقاش.

مجلس الأمن، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، خطة ترامب، وقف إطلاق النار،قطاع غزة، الدبلوماسية الأمريكية، المشروع الروسي، الموقف الإسرائيلي، الدول العربية،

انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حل الدولتين والفيتو الروسي- الصيني يعرقل المسار الأمريكي داخل مجلس الأمن.