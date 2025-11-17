نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نتنياهو: غزة يجب أن تبقى منزوعة السلاح ولا نعلم مدة وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التراجع عن مطلب جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.

وأوضح أن هذه القضية ستُطرح للنقاش داخل المجلس الوزاري المصغر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار الحالي في القطاع.

الجيش الإسرائيلي: استعداد لمرحلة هجوم واسع وتوسيع السيطرة

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على ضرورة استعداد الجيش لانتقال سريع نحو هجوم واسع داخل غزة، وتوسيع نطاق السيطرة إلى ما بعد "الخط الأصفر".

وأشار زامير إلى أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على أكثر من 50% من أراضي القطاع، وأن على الجيش اتخاذ خطوات تمكنه من السيطرة على مناطق إضافية خلف خطوط وقف إطلاق النار.

منع تعاظم قوة حماس والسيطرة على المناطق الحيوية

ونقلت صحيفة *تايمز أوف إسرائيل* عن زامير قوله إن الجيش يعمل على إحباط أي محاولة لحماس لإعادة الحشد أو السيطرة عبر التمركز في المناطق الاستراتيجية والمنافذ المؤدية إلى غزة.

وأكد أن استمرار حكم حماس “لن يكون ممكنًا على الجانب الآخر من الحدود”، حتى لو تطلب منع ذلك وقتًا طويلًا وجهودًا مستمرة.

اتفاق وقف إطلاق النار: وساطات متعددة وقمة سلام في شرم الشيخ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب مفاوضات رعتها مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا في شرم الشيخ.

وفي 13 من الشهر نفسه، استضافت مدينة شرم الشيخ قمة السلام التي جمعت القاهرة وواشنطن، وشارك فيها كل من تركيا وقطر، وتم خلالها توقيع الاتفاق كدول ضامنة لتنفيذه ومتابعة بنوده.

حصيلة الحرب: أكثر من عامين من الدمار وآلاف الضحايا

تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي شهد حربًا دامية استمرت نحو عامين.

وخلال هذه الفترة، قُتل ما يقارب 68 ألف فلسطيني وأصيب نحو 170 ألفًا، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع.