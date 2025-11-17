نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف أساليب تفجير الأنفاق وصب الخرسانة داخلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي يحقق تقدمًا واضحًا في العمليات الميدانية الهادفة إلى تدمير شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس في المناطق التي يسيطر عليها الجيش حاليًا.

وأوضح كاتس، في منشور نشره عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن تفكيك الأنفاق يتم عبر وسائل متعددة، تشمل التفجير المباشر وصبّ الخرسانة السائلة داخل الممرات الجوفية، مؤكدًا وجود نتائج ملموسة في هذا المسار.

قوة دولية بقيادة أمريكا لتجريد حماس من السلاح

وأشار كاتس إلى أن قوة متعددة الجنسيات، تتولى الولايات المتحدة قيادتها، ستباشر قريبًا مهمة نزع سلاح حركة حماس في مناطق غزة القديمة، وذلك بناءً على التفاهمات السياسية والعسكرية الجاري بلورتها بين الأطراف المعنية.

نتنياهو: نزع سلاح غزة "حتمي"... ورفض الدولة الفلسطينية ثابت

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في تصريحات سابقة أن تجريد حماس من أسلحتها "أمر لا مفر منه".

وقبيل اجتماع حكومته اليوم، شدد نتنياهو على أن نزع سلاح غزة سيتم دون الحاجة إلى "نصائح أو محاضرات من أحد"، مجددًا رفضه التام لأي حديث حول إقامة دولة فلسطينية، قائلًا: "لم نغيّر موقفنا، وهذه الفكرة مرفوضة تمامًا".

اتفاق وقف إطلاق النار: وساطات إقليمية ودولية

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات أجريت في مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وأمريكية وتركية.

وتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا للعمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي شهد حربًا استمرت أكثر من عامين.

حصيلة الحرب: أرقام صادمة بعد عامين من التصعيد

خلال هذه الحرب، قُتل نحو 68 ألف فلسطيني، فيما تجاوز عدد الجرحى 170 ألف مصاب، ما يجعلها واحدة من أكثر جولات الصراع دموية في تاريخ القطاع.