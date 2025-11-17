نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية تشاد: بلادنا استقبلت 1.6 مليون لاجئ سوداني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الله صابر فاضل عن استقبال بلاده لما يقارب 1.6 مليون لاجئ سوداني، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، حيث قال فاضل: "لدينا مع مصر اهتمام متبادل، ويتم تقديم مساعدة كبيرة للاجئين السودانيين في تشاد ومصر. هناك حاليًا 1.6 مليون لاجئ سوداني في تشاد".

وأضاف الوزير التشادي أن بلاده "تدعم جميع المبادرات بشأن السودان، التي يتم القيام بها على مستوى الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي.

وشهدت الأوضاع تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية في 26 مارس التحرير الكامل للعاصمة الخرطوم، بينما كثف المتمردون عملياتهم القتالية في الجنوب والغرب.

وفي تطور جديد، أعلنت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر عن سيطرتها على مقر الفرقة السادسة للمشاة في الجيش السوداني في الفاشر بعد عام ونصف العام من القتال، فيما أوضح ممثل الحكومة الإقليمية أجاد بن كوني أن عدد القتلى في الفاشر بعد سقوطها ارتفع إلى 2200 شخص.