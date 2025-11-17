نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان يبحث مع زيلينسكي التعاون في تطوير مسيرات جوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ناقش رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس مع فلاديمير زيلينسكي، في أثينا، أطر التعاون في تطوير الطائرات دون طيار والأمن السيبراني وأمن الطاقة.

وجاء في بيان مشترك صدر بعد زيارة زيلينسكي إلى أثينا: "اتفق الجانبان على تعميق التعاون الدفاعي، مع التركيز على تعزيز الأمن البحري، بما في ذلك التعاون في تطوير ونشر الطائرات المسيرة البحرية، والتدريبات المشتركة المتعلقة بالأنظمة البحرية غير المأهولة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات البحرية".

وناقش الطرفان كذلك قضايا الأمن السيبراني و"اتفقا على تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية ومواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة الموجهة ضد الدولتين".



وخلال الاجتماع، ناقش ميتسوتاكيس وزيلينسكي أيضًا قضايا الطاقة وإمدادات الغاز إلى أوكرانيا عبر اليونان.

اليوم الأحد، وقعت شركة الغاز اليونانية "ديبا" وشركة "نفتوغاز أوكرانيا"، على مذكرة نوايا لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا من ديسمبر 2025 إلى مارس 2026