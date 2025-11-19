نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرب تشيلي.. وتحذيرات من نشاط بركاني محتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء غرب تشيلي، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، موضحة أن مركز الهزة وقع على بُعد 131 كيلومترًا غرب مدينة ليبو وعلى عمق 10 كيلومترات فقط داخل القشرة الأرضية.

وأكدت الهيئة أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

تحذيرات علمية من نشاط بركاني محتمل في جنوب تشيلي

يأتي الزلزال في وقت تتصاعد فيه التحذيرات العلمية من احتمال استيقاظ العملاق النائم "لونكيماي"، أحد أنشط براكين جبال الإنديز، خلال القرن المقبل.

دراسة حديثة: احتمال الثوران بين 27% و61%

كشفت دراسة نشرتها صحيفة التيمبو التشيلية أن بركان لونكيماي، الواقع في منطقة لا أراوكانيا جنوب البلاد، قد يشهد ثورانًا خلال الـ100 عام القادمة، موضحة أن احتمالات الثوران تتراوح بين 27% و61%، وهي نسبة وصفها العلماء بأنها مرتفعة مقارنة ببراكين المنطقة.

تاريخ من الثورانات الممتدة

سجل البركان 17 ثورانًا خلال 5500 عام.

آخر ثوراناته كان بين 1988 و1999، وشهد خلاله تشكّل المخروط البركاني الشهير "نافيداد".

زيادة المخاطر بسبب النمو السكاني

يحذر الباحثون من أن الزيادة السكانية الكبيرة خلال العقود الأخيرة حول محيط البركان ترفع مستوى التعرض للخطر، إذ يعيش اليوم آلاف السكان في مناطق يمكن أن تتأثر مباشرة بالرماد أو تدفقات الحمم البركانية.