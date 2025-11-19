نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة الضبعة النووية مشروع ضخم ودفعه قوية لإنتاج الطاقة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمحطة الضبعة النووية، مؤكدًا أنها تمثل أحد المشاريع الضخمة في مصر، بعد مشاركته في مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بالمفاعل.

وأوضح جروسي أن الوكالة قامت بـتقييمات مهنية دقيقة للمشروع، وأبدت تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لضمان تنفيذ محطة الضبعة وفق أعلى معايير السلامة والجودة الدولية.

تقدير التعاون المصري الروسي

أكد المدير العام للوكالة أهمية التعاون بين مصر وروسيا في إنجاز المشروع، معربًا عن امتنانه للرئيسين السيسي وبوتين على التنسيق المستمر الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة النووية.

كما هنأ جروسي الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق في قيادة مصر وتعزيز مشاريعها الحيوية.