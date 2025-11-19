نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بوتين يؤكد نجاح التعاون الروسي المصري في مشروع محطة الضبعة النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحضور خلال مراسم وضع هيكل الوحدة الأولى الخاصة بالمفاعل النووي بمحطة الضبعة، مؤكدًا أن هذه الفعالية التاريخية والفيلم الوثائقي المصاحب لها يبرزان نجاح المشروع الأول بمشاركة روسية كاملة.

وأشار بوتين إلى أن المشروع يعكس التعاون المثمر بين مصر وروسيا، ويجسد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، معتبرًا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت محركًا أساسيًا لإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير.

مصر تنتقل لمرحلة إنتاج الطاقة النووية

وأوضح بوتين أن مصر تدخل اليوم مرحلة أساسية في إنتاج الطاقة النووية، معتمدًة على أحدث التقنيات لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي، مؤكدًا أن الوحدة الأولى لمحطة الضبعة ستضيف نحو 35 ألف كيلووات من الطاقة الكهربائية السلمية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يسهم في التنمية المستدامة للبلاد.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وروسيا

وأكد بوتين أن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تتسع لتشمل مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة، مشيرًا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي، ومشيرًا إلى مشروع بناء المنطقة الروسية الحرة في قناة السويس الجديدة كمثال على التعاون المستقبلي.

الكوادر المصرية والروسية تشارك في بناء المحطة

لفت بوتين إلى أن أكثر من 55% من الاستثمار وأعمال البناء تتم على الأراضي المصرية وبأيدي مهندسين وفنيين مصريين، مع مشاركة طلاب مصريين متدربين في الجامعات الروسية في جميع مراحل بناء المحطة وخدمة الوقود النووي، مؤكدًا أن هذا المشروع يوفر فرص عمل واسعة ويطور المهارات الوطنية في مجال الطاقة النووية.

بوتين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده

واختتم الرئيس الروسي كلمته بشكر جميع العاملين المصريين والروس، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية ستسهم في حل التحديات التقنية للطاقة، وهنأ الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في قيادة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.