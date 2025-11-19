نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلد: ألمانيا تواجه موجة واسعة من التسريحات بإلغاء 150 ألف وظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية عن دراسة لمنظمة Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft أن ألمانيا تواجه موجة واسعة من التسريحات حيث تخطط 88 شركة في البلاد لتقليص إجمالي 147522 وظيفة.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات التي أعلنت عن خططها منذ 1 يوليو 2024 تشمل شركات كبرى في صناعة مكونات السيارات واللوجستيات وتقنية المعلومات وشركات الطيران، إضافة إلى شركات هندسية صغيرة.

وتخطط شركة السكك الحديدية Deutsche Bahn لإلغاء 30 ألف وظيفة، بينما يعتزم مورد مكونات السيارات ZF تقليص 14 ألف وظيفة.

وقال رئيس منظمة INSM تورستين ألسليبن إن "مئات الآلاف من الوظائف الصناعية فقدت، وهذا يعكس الكثير عن السياسة الاقتصادية للحكومات السابقة والحالية"، محذرا من أن عدم اتخاذ المستشار الألماني فريدريش ميرتس إجراءات جذرية قد يفقد ألمانيا مكانتها الاقتصادية.

وأوضح ألسليبن أن أسباب الأزمة تشمل البيروقراطية المفرطة، وارتفاع الضرائب، ونقص الكوادر المؤهلة.

من جهته، أعرب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفغانغ كوبكي عن خيبة أمله من أداء الحكومة الحالية، مؤكدا أن "الشيء الوحيد الذي ينتعش تحت إدارة حكومة ميرتس هو الدين العام والبطالة".