العالم اليوم - صورة الفيفا الرسمية.. تجاهل صادم لرونالدو يشعل الغضب

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملصق "بوستر" بطولة كأس العالم 2026، وضع فيه أبز نجوم المنتخبات المتأهلة، لكنه أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "نبذه" لأكبر نجم في اللعبة.

ونشر الفيفا ملصق وكتب "42 دولة وحلم واحد"، في إشارة إلى 42 منتخبا تأهلوا للمونديال حتى الآن.

ووضع الفيفا صور أبرز نجوم اللعبة، بينهم ليونيل ميسي ومحمد صلاح وإيرلنغ هالاند وكيليان مبابي، لكنه تجاهل بشكل غريب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واختار الفيفا وضع صورة لاعب منتخب البرتغال برونو فيرنانديز عوضا عن رونالدو، مما أشعل التعليقات وأثار موجة من الغضب.

وعلق أحدهم: "تصريب معيب من الفيفا"، وكتب آخر: "قرار الفيفا باستبعاد رونالدو من البوستر غير مفهوم إطلاقا، حتى من الناحية التسويقية".

وسخر أحدهم: "حتى قائد غانا جوردن آيو موجود في البوستر ورونالدو غائب".