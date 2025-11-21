نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام المقترحة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بحث فيه بوتين خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا.

وأضاف: "قد تُشكل خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "موسكو تمتلك نسخة من الخطة".

كما أوضح الرئيس أن المبادرة لم تُناقش علنا، بل بشكل عام فقط، مؤكدا أنه خلال الاجتماع في أنكوريج بألاسكا، أكدت روسيا موافقتها على المقترحات الأمريكية للتسوية، رغم الصعوبات.