عاجل- رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بجوهانسبرج

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بجوهانسبرج

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، المقامة بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير شريف كامل، الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير/ أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا.

الجلسة الافتتاحية للقمة

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتشريف فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويناقش القادة المشاركون خلال القمة عددًا من التحديات والفرص، مثل الأمن الغذائي والديون والتحول المناخي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة.