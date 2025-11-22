نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتأثيره على الوضع في غزة ولبنان وسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر ‏رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، من استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتأثيره على الوضع في غزة ولبنان وسوريا.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".