نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 شهداء على الأقل في ثلاثة استهدافات على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في غزة بسقوط 10 قتلى على الأقل في ثلاثة استهدافات إسرائيلية على مدينة غزة ودير البلح ومخيم النصيرات.

وأظهرت المشاهد الأولية اندلاع نيران كثيفة في المركبة المستهدفة ومحاولات فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق وسط حالة ارتباك في الموقع.

وأشار مراسل Rt إلى أن آخر حصيلة ميدانية أكدت مقتل 4 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات بينهم أطفال.

وذكرت القناة "5" الإسرائيلية نقلاعن مصدر أمني أن الغارة استهدفت علاء الحديدي رئيس قسم الإمداد في مقر التصنيع التابع لحركة حماس.

وفي سياق متصل قالت القناة "12" العبرية إن الهجوم جاء ردا على عملية استهدفت القوات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم وأن تنفيذ الضربة تم بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل أكدت حركة حماس رفضها محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لفرض أمر واقع يخالف ما تم الاتفاق عليه، ودعت الحركة الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات.

هذا وشهدت غزة موجة غارات إسرائيلية جديدة، وقعت بعد يومين فقط من تصويت مجلس الأمن، وأسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وفق مصادر طبية فلسطينية.

واعتبرت حركة "حماس" أن هذه الضربات هي الأعنف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين.

في حين تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت تواجه فيه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين الوصول إلى المصابين في تلك المناطق وتبدي الريبة منها.