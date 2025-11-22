العالم اليوم - مقتل 4 في غارة إسرائيلية على مركبة بغزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 4 في غارة إسرائيلية على مركبة بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 05:05 مساءً - قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، يوم السبت، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان.

وقال شهود إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل نحو مركبة بالقرب من مفترق العباس في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى انفجار المركبة واندلاع حريق كبير.

وأشاروا إلى أن عشرات المواطنين هرعوا لإخماد النيران وإنقاذ الركاب، غير أن القصف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص فورا، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات القطاع.

وقالت المصادر الطبية إن الغارة تسببت أيضا بإصابات بين المارة.

وفي وقت لاحق، ذكرت القناة العبرية 15 نقلاً عن مصدر أمني أن الغارة استهدفت علاء الحديدي، الذي وصفه بأنه قائد ركن العمليات في قطاع التسلح بحركة حماس.

وشهد حي الرمال، أحد أكثر أحياء غزة اكتظاظا بالسكان، موجة من الضربات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار المخاوف من انزلاق الوضع الأمني مجدداً رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 316 فلسطينياً قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار، في حين تقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا خلال الفترة ذاتها، وإنها استهدفت "عشرات المقاتلين". ويتبادل الجانبان الاتهامات المتكررة بخرق الاتفاق.