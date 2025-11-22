أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: التزام دولي بتعددية الأطراف واستعداد مصري لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الالتزام الدولي بمبادئ تعددية الأطراف والعمل ضمن منظومة تجارية قائمة على قواعد حاكمة، مشددًا على الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في تعزيز حركة التجارة العالمية باعتبارها محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

أهمية تعددية الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية

أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تجديد الالتزام الدولي بالعمل المشترك، مؤكدًا أن منظومة التجارة العالمية القائمة على قواعد واضحة تُمثل أساسًا لدفع النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم. وشدد على الدور المركزي لمنظمة التجارة العالمية في ضمان عدالة التجارة الدولية وتعزيز قدرة الدول، خاصة النامية منها، على تحقيق التنمية الاقتصادية ودمج اقتصادها في النظام التجاري العالمي.

دور مصر في التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن العلاقة الوثيقة بين السلام والتنمية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام أسهمت في فتح آفاق جديدة نحو شرق أوسط أكثر أمنًا وازدهارًا، مما يعزز مسارات التنمية في المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة مهمة تستوجب البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع، والتي تشمل تقديم المساعدات العاجلة وبدء خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أعلن استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، داعيًا دول العالم للمشاركة الفعّالة في هذا الحدث المهم الذي يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.

تطلعات المستقبل

أكد رئيس الوزراء في ختام مداخلته ضرورة أن تسفر قمة مجموعة العشرين عن نتائج عملية وبنّاءة تلبي تطلعات الشعوب نحو عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ودعم جهود استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما يمهّد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.