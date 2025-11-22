نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على لبنان وتحذير الجيش سكان شمالي إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الطيران الإسرائيلي غارات اليوم على مناطق متفرقة في لبنان، وحذر الجيش الإسرائيلي سكان شمال البلاد على خلفية هذه الغارات.

وأفاد مراسل RT أن القصف استهدف مرتفعات بلدات سجد والمحمودية وجبل صافي في إقليم التفاح، حيث وقعت إحدى الضربات نحو الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وطالت الغارات المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة – كفررمان، إضافةً إلى منطقة الجبور.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الاسرائيلي جدّد قرابة الثالثة إلا ربع من بعد ظهر اليوم، غاراته الجوية مستهدفا منطقة الجبل الرفيع لجهة عربصاليم.

كما طالت الغارات الإسرائيلية بعلبك شمال شرق لبنان حيث شن غارتين على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر ميداني مستمر على الحدود الجنوبية منذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.

وفي الجانب الإسرائيلي، أصدر المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى بيانا موجّها لسكان الشمال أعلن فيه:

"في هذه الساعة بدأ الجيش الإسرائيلي موجة هجمات في منطقة جنوب لبنان".

وأضاف البيان أن سكان الجليل الشرقي وشمال هضبة الجولان قد يسمعون أصوات انفجارات، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي "ضمن إطار إجراءات الإنفاذ التي ينفذها الجيش".

وشدّد على أنه "لا يوجد في هذه المرحلة أي تغيير في تقييم الوضع أو التعليمات الموجهة للمناطق المدنية".

من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "القوات الإسرائيلية هاجمت عدة منصات لإطلاق الصواريخ قصيرة المدى كانت تستهدف الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدة مواقع عسكرية لحزب الله".