عاجل- رئيس الوزراء في قمة العشرين: العالم يواجه أزمات متشابكة تتطلب تعاونًا دوليًا عاجلًا وإجراءات متعددة الأطراف

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء في قمة العشرين: العالم يواجه أزمات متشابكة تتطلب تعاونًا دوليًا عاجلًا وإجراءات متعددة الأطراف

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث ألقى كلمة خلال جلسة بعنوان "نحو عالم مرن". واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات العالمية الراهنة وضرورة التحرك الجماعي لمواجهتها وفق مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة.

التحديات العالمية الراهنة وضرورة التحرك المشترك

أكد رئيس الوزراء أن العالم يعيش مرحلة معقدة من الأزمات المتداخلة، بدءًا من التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، مرورًا بانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه، ووصولًا إلى الديون المتزايدة والسياسات الحمائية. وأشار إلى أن هذه الأزمات تهدد مكتسبات التنمية المستدامة وتتطلب تنسيقًا دوليًا سريعًا يضع مبادئ التعاون والتكامل في صدارة الأولويات.

دور مجموعة العشرين في دعم الدول النامية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجموعة العشرين قادرة على قيادة الجهود العالمية في توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا للدول النامية. ولفت إلى أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للدول الفقيرة لضمان انتقال عادل للطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة دعم أدوات التمويل غير المرتبطة بالديون وتشجيع الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قضايا المناخ.

إنجازات مصر كرئيس سابق لقمة المناخ COP27

استعرض رئيس الوزراء ما حققته الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 من نتائج مهمة، أبرزها دفع جهود الانتقال العادل للطاقة، وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والوصول إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يعد إنجازًا دوليًا كبيرًا يدعم الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

الأمن الغذائي وتعاون مصر الدولي

أشار رئيس الوزراء إلى أن تحدي الأمن الغذائي يمثل إحدى أخطر الأزمات الحالية. واستعرض جهود مصر في هذا الملف، موضحًا استضافة القاهرة للاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدولي وتخفيف آثار انعدام الأمن الغذائي على الدول النامية.

دعم التحول الرقمي وتقليل الفجوة التقنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجموعة العشرين تمتلك القدرة على تنسيق جهود تمويل التنمية، وتقليل الفجوة الرقمية، ومساعدة الدول النامية على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذه الأدوات أصبحت ضرورية لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

رسالة مصر للمجتمع الدولي

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون نتائج قمة العشرين عملية وملموسة، تعكس تطلعات الشعوب لعالم أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، وتعزز دور التعاون الدولي في تحقيق التنمية والسلام.