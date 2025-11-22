نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الوزراء: مجموعة العشرين شريك أساسي في دعم الدول النامية وتحقيق انتقال عادل للطاقة في المقال التالي

رئيس الوزراء: مجموعة العشرين شريك أساسي في دعم الدول النامية وتحقيق انتقال عادل للطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين، أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والتنموية التي تؤثر على الدول النامية بشكل خاص. وشدد رئيس الوزراء على أن مجموعة العشرين تمتلك القدرة على لعب دور محوري في دعم هذه الدول عبر توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة.

أهمية الدور العالمي لمجموعة العشرين

أوضح رئيس الوزراء أن مجموعة العشرين تُعد قوة اقتصادية مؤثرة عالميًا، وتمتلك الأدوات والإمكانات التي تؤهلها لقيادة الجهود الدولية نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة. كما أكد أن دور المجموعة يجب أن يمتد ليشمل تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية البشرية، بما يدعم استقرار الدول الأقل نموًا ويؤهلها للتعامل مع الأزمات العالمية الحالية.

التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا للدول النامية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية، باعتباره أحد أهم الأدوات التي تساعدها على تنفيذ خططها التنموية دون زيادة أعباء الديون. وأشار إلى أن نقل التكنولوجيا المتقدمة يعد خطوة أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة.

تعزيز القدرات المؤسسية وضمان الانتقال العادل للطاقة

لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية للدول الفقيرة، بهدف تمكينها من إدارة مواردها بكفاءة وتنفيذ البرامج التنموية والمناخية. وأكد أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يجب أن يكون عادلًا وشاملًا، بحيث لا تتحمل الدول النامية وحدها تكلفة التحول، داعيًا إلى شراكات دولية تدعم هذا المسار بشكل فاعل.

دعم أدوات التمويل غير المرتبطة بالديون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل التي لا تزيد من الديون، مثل المنح والتمويلات المشتركة والاستثمارات طويلة الأجل. كما دعا الدول المتقدمة إلى الالتزام التام بتعهداتها بشأن تمويل المناخ، نظرًا لدورها الحيوي في تمكين الدول النامية من مواجهة آثار التغيرات المناخية المتصاعدة.

التزامات المناخ وتحديات المرحلة القادمة

أشار رئيس الوزراء إلى أن التمويل المناخي يمثل أحد أعمدة العمل المناخي العالمي، وأن الالتزام به يساعد الدول النامية على مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد. كما أكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومات والمؤسسات الدولية ومجموعة العشرين.

رسالة مصر للمجتمع الدولي

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الجهود العالمية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما شدد على أن التعاون الدولي هو الطريق الأمثل لمواجهة تحديات العالم، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها النظام العالمي.