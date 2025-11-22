نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: مصر تواصل ريادتها المناخية إنجازات بارزة للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 في دعم العمل المناخي العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مصر تواصل ريادتها المناخية إنجازات بارزة للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 في دعم العمل المناخي العالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة التي عززت دورها الإقليمي والدولي في قيادة العمل المناخي، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال المؤتمر يعكس التزام الدولة المصرية بمواجهة تحديات المناخ ودعم الدول النامية في مواجهة آثاره المتصاعدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئاسة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الانتقال العادل للطاقة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث عملت مصر على دفع الجهود الدولية لتوفير التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا للدول النامية، بما يضمن تحقيق انتقال عادل لا يحمّل تلك الدول أعباء مالية إضافية.

وأضاف مدبولي أن مصر نجحت خلال المؤتمر في تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، من خلال الدعوة لزيادة قدرات الإقراض وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسر، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في دعم الدول الأكثر احتياجًا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم إنجازات رئاسة مصر للمؤتمر تمثل في الوصول إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يعد إنجازًا دوليًا تاريخيًا استجابت له الدول المشاركة تقديرًا لعدالة مطالب الدول الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. ويهدف الصندوق إلى تقديم دعم مالي للدول التي تعاني من آثار مباشرة مثل الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، بما يساعدها على التعافي وتقوية قدراتها على مواجهة المخاطر المناخية.

وأكد أن إنشاء هذا الصندوق جاء نتيجة مفاوضات مكثفة بذلت فيها مصر جهدًا كبيرًا لتقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يعكس مكانة مصر وقدرتها على قيادة الحوار الدولي وتحقيق توافقات حقيقية في الملفات المعقدة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها الفاعل في مسار العمل المناخي العالمي، مستندة إلى ما حققته خلال رئاستها لـCOP27 من تقدم ملموس، ومستمرة في دعم الدول النامية من خلال برامج التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية، إيمانًا بأن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة تتطلب جهدا عالميًا متكاملًا.