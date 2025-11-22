عاجل- مدبولي في قمة العشرين: تعاون دولي متجدد لمواجهة أزمة الأمن الغذائي ودعم الدول النامية

أحمد جودة - القاهرة - تعاون دولي متجدد لمواجهة أزمة الأمن الغذائي ودعم الدول النامية

أوضح رئيس الوزراء أن ملف الأمن الغذائي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع ما تشهده الأسواق الدولية من اضطرابات متتالية تؤثر بشكل مباشر على الدول النامية. وأكد أن هذا التحدي يتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق لضمان توفير الغذاء واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

تفاصيل التعاون الدولي

استعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القاهرة تستعد لاستضافة الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتنسيق الجهود لمواجهة أزمة نقص الغذاء، وتخفيف الآثار السلبية لانعدام الأمن الغذائي على الدول الأكثر تأثرًا.

دور مصر في دعم الدول النامية

أكد رئيس الوزراء أن مصر تعمل باستمرار على دعم الدول النامية في مواجهة تداعيات الأزمات الغذائية، من خلال مبادرات مشتركة وتعاون مستمر مع المنظمات الدولية. كما تسعى مصر إلى الدفع نحو سياسات أكثر عدالة في توزيع الموارد وتعزيز التمويل الموجه لتنمية القطاع الزراعي وتحسين قدرات الإنتاج في الدول ذات الدخل المحدود.

أهداف الاجتماع الدولي القادم

أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع المرتقب في القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الدولية، من خلال وضع خطط عملية للحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وتطوير آليات لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الدول النامية على الصمود في مواجهة التغيرات الاقتصادية والمناخية.