نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوضية الانتخابات الليبية: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت 60% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن نتائج انتخابات المجالس البلدية ستعلن خلال أسبوع، بعد أن توقفت العملية الانتخابية في عدد من البلديات.

وأوضح السايح، في تصريح صحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي أُجريت اليوم السبت تجاوزت 60%، مؤكدًا أن العملية سارت بسلاسة من الناحية الأمنية، حيث لم تُسجل أي خروقات أو تجاوزات كبيرة.

وأشار إلى أن باب الاقتراع سيُفتح من جديد في 23 أغسطس الجاري داخل البلديات التي عُلقت فيها العملية الانتخابية، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

كما لفت السايح إلى وجود مطالبات متزايدة بضرورة الإسراع في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي داخل البلديات التي توقفت فيها العملية، ضمانًا لعدم حرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم المحليين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أشاد بانطلاق انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية في 26 بلدية على مستوى البلاد.