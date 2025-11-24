العالم اليوم - في غزة وخان يونس.. قتلى وجرحى بتجدد القصف الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر في غزة وخان يونس.. قتلى وجرحى بتجدد القصف الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:21 صباحاً - قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، صباح الإثنين، في قصف إسرائيلي شرقي مدينتي غزة وخان يونس، فيما يتواصل القصف المدفعي جنوب القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، بأن فلسطينيا قتل جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير عربات مفخخة في تلك المنطقة. كما قتل فلسطيني آخر وأصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس. ويشن الجيش الإسرائيلي غارات وإطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح.

