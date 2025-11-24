نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏"تايمز أوف إسرائيل": سلاح الجو الإسرائيلي عزز دفاعاته الجوية ورفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن سلاح الجو الإسرائيلي عزز دفاعاته الجوية ورفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.