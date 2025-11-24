نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز إسرائيلي ينشر قائمة بأبرز قياديي "حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث قائمة شملت عددًا من القياديين البارزين في "حزب الله" بينهم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، والنائب محمد رعد.

وجاء في المنشور: "بعد إقصاء هيثم علي الطباطبائي في 23 نوفمبر، في ما يأتي خريطة لأبرز الشخصيات في القيادة السياسية والحكومية والعسكرية لـ"حزب الله"، وبعد قاسم ورعد عرضت أسماء وصور الشخصيات التالية:

محمد حيدر طلال حمية خليل حرب خضر يوسف نادر وفيق صفا الشيخ علي دعموش الشيخ محمد يزبك السيد إبراهيم أمين السيد.

وأمس الأحد، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى سقوط 5 أشخاص بينهم القيادي في "حزب الله"، وإصابة 28.