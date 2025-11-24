نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز إسرائيلي ينشر قائمة بأبرز قياديي "حزب الله" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث قائمة شملت عددًا من القياديين البارزين في "حزب الله" بينهم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، والنائب محمد رعد.
وجاء في المنشور: "بعد إقصاء هيثم علي الطباطبائي في 23 نوفمبر، في ما يأتي خريطة لأبرز الشخصيات في القيادة السياسية والحكومية والعسكرية لـ"حزب الله"، وبعد قاسم ورعد عرضت أسماء وصور الشخصيات التالية:
- محمد حيدر
- طلال حمية
- خليل حرب
- خضر يوسف نادر
- وفيق صفا
- الشيخ علي دعموش
- الشيخ محمد يزبك
- السيد إبراهيم أمين السيد.
وأمس الأحد، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى سقوط 5 أشخاص بينهم القيادي في "حزب الله"، وإصابة 28.