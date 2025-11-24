نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات المصرية البولندية وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال لقائه نظيره البولندي في قمة أنجولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات المصرية البولندية وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال لقائه نظيره البولندي في قمة أنجولا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً ثنائيًا مهمًا مع السيد دونالد توسك، رئيس وزراء جمهورية بولندا، وذلك على هامش مشاركته في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تطور التعاون الثنائي بين مصر وبولندا

أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية بين القاهرة ووارسو، مشيرًا إلى تطلع مصر لتحقيق مستويات أكبر من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يتوافق مع قوة الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين. كما أكد أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البولندية في السوق المصرية.

التعاون في قطاع السياحة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالارتفاع المستمر في أعداد السياحة البولندية الوافدة إلى مصر، مؤكدًا التطلع إلى المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي، لما يمثله من ركيزة مهمة للعلاقات بين البلدين.

الموقف البولندي من العلاقات الثنائية

من جانبه، أكد رئيس وزراء بولندا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، في ضوء الروابط التاريخية والتفاهم المشترك الذي يجمع الجانبين، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم خلال السنوات الأخيرة.

مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث ناقش رئيسا الوزراء جهود التسوية السلمية في قطاع غزة، إلى جانب تطورات الأزمة الأوكرانية، مع تأكيد أهمية الدفع نحو حلول سياسية تضمن الأمن والاستقرار.