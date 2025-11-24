عاجل ـ ارتفاع السياحة البولندية في صدارة مباحثات رئيس الوزراء مع نظيره البولندي بالقمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع السياحة البولندية في صدارة مباحثات رئيس الوزراء مع نظيره البولندي بالقمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، خلال لقائه نظيره البولندي على هامش مشاركته في القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، تقدير مصر للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى ما تشهده حركة السياحة البولندية إلى مصر من نمو متواصل خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل الاجتماع

استعرض رئيس الوزراء أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا، موضحًا أن السياحة البولندية تمثل واحدة من أهم الأسواق التصديرية للسياحة في مصر، وأن ارتفاع معدلات وصول السائحين البولنديين يعكس الثقة المتزايدة في المقصد المصري. وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لتحقيق مزيد من النمو في هذه المعدلات، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والطيران والاستثمار.

تصريحات المسؤولين

أشاد رئيس الوزراء بالجهود المشتركة التي أسهمت في توسيع برامج الطيران العارض بين البلدين، كما أكد رغبة مصر في زيادة الشراكات الاقتصادية مع بولندا في عدد من القطاعات الواعدة. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي عن تقديره للدور الإقليمي لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع القاهرة.

توجيهات الرئيس

نقل رئيس الوزراء تحيات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن أهمية البناء على ما تحقق من تعاون إيجابي مع بولندا، وتوسيع الآفاق المستقبلية لا سيما في ملف السياحة التي تمثل عنصرًا مهمًا في العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توفير المزيد من التسهيلات لدعم تدفق السائحين.