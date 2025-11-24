أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على دعم أنجولا في رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال لقائه رئيس جمهورية أنجولا بالقمة السابعة

عقد رئيس الوزراء لقاءً مهمًا مع رئيس جمهورية أنجولا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، حيث أكد حرص مصر على استمرار التعاون والتنسيق مع أنجولا خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.



استعرض الجانبان مستجدات القضايا الإفريقية المشتركة، مؤكدين أهمية تعزيز التشاور والعمل المشترك بين القاهرة ولواندا في ملفات السلم والأمن والتنمية داخل القارة. وأشار رئيس الوزراء إلى دعم مصر الكامل لجهود أنجولا في قيادة منظومة الاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تعزيز التكامل الإفريقي وتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

تصريحات المسؤولين

أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وأنجولا، مؤكدًا أنها علاقات تاريخية تتطور بشكل متسارع في مختلف المجالات، وخصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعاون الأمني. كما نقل تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته بأهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الأنجولي في الملفات الإقليمية ذات الأولوية.

توجيهات الرئيس

أكد رئيس الوزراء أن مصر مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح رئاسة أنجولا للاتحاد الإفريقي، سواء من خلال تبادل الخبرات أو دعم المبادرات المشتركة، مع التأكيد على استمرار التعاون في الملفات التنموية التي تخدم مصالح شعوب القارة.