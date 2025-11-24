نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السابق للموساد يكشف: السيسي أحبط خطة تهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى سيناء بعد 7 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين في كتابه الجديد بعنوان المكائد تصنع لك حربًا عن خطة طموحة كانت تستهدف تهجير 1.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، موضحًا أنها المقترح الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وهدفه المعلن كان تقليل الخسائر المدنية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من خلال تهجير مؤقت للفلسطينيين.

دعم رسمي وخطط الترويج للخطة

وأشار كوهين إلى أن الخطة حظيت بموافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وتم تكليفه شخصيًا بمحاولة تأمين الدعم السياسي والدولي لها، حيث قام بالترويج لها بين عدد من الدول وشرح دوافعها وأهدافها الإنسانية والعملياتية.

غير أن جهوده واجهت رفضًا واسعًا على الصعيد الدولي والعربي، إذ لم تستطع الضمانات المقدمة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تبديد المخاوف من احتمال أن يتحول التهجير إلى حالة دائمة، وهو ما أعاق تنفيذ الخطة على الأرض.

الموقف المصري ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء



واستعرض كوهين في كتابه موقف مصر الرافض للخطة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض المقترح رفضًا قاطعًا، ما أغلق الملف عمليًا، معبرًا بذلك عن السياسة الرسمية للقاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، وهو ما حال دون تنفيذ مشروع كان من الممكن أن يغير المشهد الديموغرافي والسياسي في المنطقة.

ويقدم كتاب كوهين أيضًا رؤية أيديولوجية واستخباراتية حول الحرب والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الحرب الحديثة لا تنتهي بانتصار مطلق أو استسلام كامل، مؤكدًا أن إسرائيل يجب أن تحقق مكاسب استراتيجية في أي نزاع تدخل فيه لضمان استمرار بقائها.