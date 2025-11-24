نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمدة موسكو: إسقاط مسيرتين إضافيتين استهدفتا المدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط الدفاع الجوي مسيرتين استهدفتا العاصمة، وأن إجمالي عدد المسيرات الأوكرانية التي استهدفت المدينة وتم إسقاطها اليوم بلغ 8.

وكتب سوبيانين على تلغرام وتطبيق "ماكس" الروسي: "أسقط الدفاع الجوي مسيرتين أخريين استهدفتا موسكو وتعمل فرق الطوارئ في موقع حطامهما".

وكان سوبيانين قد أعلن في وقت سابق اليوم إسقاط مسيّرة استهدفت موسكو عند الساعة 12:51، وأن إجمالي المسيرات التي استهدفت موسكو وتم إسقاطها اليوم بلغ 8.