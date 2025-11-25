العالم اليوم - مبيعات السيارات في أوروبا تواصل النمو للشهر الرابع

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات في أوروبا تواصل النمو للشهر الرابع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:21 صباحاً - كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي عن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا للشهر الرابع على التوالي.

وذكر الاتحاد أن مبيعات السيارات في أوروبا ارتفعت خلال أكتوبر بنسبة 5.8 بالمئة سنويا، بعد نموها بنسبة 10 بالمئة خلال سبتمبر الماضي.

وفي إسبانيا ارتفعت المبيعات بنسبة 15.9 بالمئة وفي ألمانيا بنسبة 7.8 بالمئة. في الوقت نفسه، سجلت فرنسا زيادة معتدلة بنسبة 2.9 بالمئة. في حين انخفضت المبيعات بنسبة 0.5 بالمئة في إيطاليا.

خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 1.4 بالمئة، مسجلة بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي.

ومع ذلك، أفاد الاتحاد بأن إجمالي المبيعات ظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 على الرغم من الزخم الإيجابي الأخير.

وأشار الاتحاد إلى أن حصة سوق السيارات الكهربائية بلغت 16.4 بالمئة من إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أنها لا تزال أقل من الوتيرة المطلوبة في هذه المرحلة من التحول.

في الوقت نفسه لاحظ الاتحاد أن السيارات الكهربائية الهجين كانت الخيار الأكثر شيوعا بين المشترين.

واستحوذت السيارات الكهربائية الهجين على 34.6 بالمئة من السوق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.

في الوقت نفسه، انخفضت الحصة السوقية الإجمالية لسيارات البنزين والديزل إلى 36.6 بالمئة من إجمالي المبيعات مقابل 46.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2024.