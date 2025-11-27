نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تسلّم ألمانيا الأوكراني المتهم بالهجمات الإرهابية على خطي "السيل الشمالي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلمت السلطات الإيطالية، يوم الخميس، المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي"، إلى ألمانيا.

وتم تسليم المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي" للسلطات الألمانية بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها قيد التحقيق والاحتجاز.

وأكد الادعاء العام الاتحادي الألماني الذي يقع مقره في مدينة كارلسره في جنوب البلاد، تسليم سيرغي كوزنيتسوف (49 عاما) إلى الشرطة الألمانية.

وقضى الأوكراني معظم فترة حبسه الاحتياطي في سجن شديد الحراسة في مدينة فيرارا بشمال إيطاليا.

وحاول مرارا منع تسليمه إلى ألمانيا من خلال تقديم طعون أمام القضاء الإيطالي ودخل في إضراب عن الطعام في فترة ما.

ورفضت المحكمة العليا الإيطالية دفاع الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي"، في طعنه على قرار تسليمه إلى ألمانيا بناء على طلب النيابة العامة المحلية.

في أواخر أكتوبر، قضت محكمة في بولونيا الإيطالية بتسليم كوزنيتسوف إلى ألمانيا بناء على طلب مكتب المدعي العام المحلي، وتنفيذا لأمر قضائي أوروبي باعتقاله.

جدير بالذكر أن الشرطة الإيطالية بمقاطعة ريميني قامت في 21 أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة الألمانية، بالقبض على كوزنيتسوف الذي يعتبر منسقا لعملية تفجير خطوط الغاز.

وكان كوزنيتسوف في سبتمبر 2022 يخدم في القوات الأوكرانية، لكنه ذكر في المحكمة أنه "كان موجودا في أوكرانيا أثناء وقت التفجير ولا علاقة له به".

وفي سبتمبر الماضي، عبرت وزارة الخارجية الروسية عن شكوكها في رواية تفجير غواصين هواة أنابيب "السيل الشمالي"، مؤكدة أن عملية من هذا النوع تتطلب إمكانات تمتلكها استخبارات دول كبرى.

يجدر بالذكر أن الانفجارات وقعت في خطي أنابيب الغاز الروسيين المصدرين إلى أوروبا ("السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2") في 26 سبتمبر 2022