نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلاف الليبيين يتظاهرون في بنغازي ومدن أخرى للمطالبة بإجراء الانتخابات فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت حشود واسعة من المواطنين في مدينة بنغازي وعدد من مدن شرق ليبيا في مظاهرات ضخمة للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأجيل.

وشهدت مدن الجنوب الليبي ومدينة بني وليد وسرت مظاهرات متزامنة حملت نفس المطالب، حيث رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إنهاء حالة الجمود السياسي وفتح الطريق أمام الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس رغبة الليبيين في تحقيق انتقال سياسي سلمي يرتكز على الشرعية الانتخابية.

وأوضحت لجان التنظيم أن رسالتهم الأساسية هي التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وضمان مشاركة جميع المواطنين المستوفين للشروط القانونية، مع التأكيد على احترام حق التعبير السلمي.

وأوضحت لجان التنظيم أن رسالتهم الأساسية هي التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وضمان مشاركة جميع المواطنين المستوفين للشروط القانونية، مع التأكيد على احترام حق التعبير السلمي.

وشدد المتظاهرون على رفض أي تأجيل أو مماطلة قد تبقي البلاد في حالة الفوضى والانقسام، مطالبين الأطراف المحلية والدولية بدعم مسار الانتخابات دون التدخل في إرادة الشعب الليبي، باعتبارها الطريق الوحيد نحو الاستقرار وتوحيد المؤسسات.