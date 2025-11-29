نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع في الساحل الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ بشأن الانقلاب الذي شهدته قبل يومين، دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة: "هذا التطور الجديد هو جزء من دوامة الهبوط على صعيد الأمن في منطقة الساحل".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة: "هذا التطور الجديد هو جزء من دوامة الهبوط على صعيد الأمن في منطقة الساحل".

وأضاف المتحدث أن "ألمانيا ترحب بالرد السريع من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي أعربت بوضوح عن معارضتها للاستيلاء العسكري على السلطة".

وأعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أمس الخميس، أنه تم نقل الرئيس عمر سيسوكو جوًا إلى الدولة المجاورة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأعلن الجيش في غينيا بيساو، في اليوم السابق، أنه استولى على السلطة في الدولة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.2 مليون نسمة. ولا تزال خلفية الانقلاب غير واضحة.

وقالت الحكومة الألمانية إنها تراقب الوضع عن كثب، وفقًا لبيان صدر في برلين اليوم الجمعة.