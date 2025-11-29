نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسنت: الخزانة الأمريكية تخطط لوقف تقديم المزايا للمهاجرين غير المسجلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن وزارته تعمل على إنهاء تقديم المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير المسجلين.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع السيطرة الكاملة على المهاجرين الذين يدخلون البلاد بأنه أولوية الأمن القومي القصوى للولايات المتحدة.

وكتب الوزير بيسنت على منصة التواصل الاجتماعي X: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نعمل على إنهاء المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير المسجلين وتوفيرها للمواطنين الأمريكيين".

وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقدم مسودة مشروع قواعد، ووفقا لها يتم تسديد التعويضات المالية عن بعض المزايا الضريبية الفردية، للمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الأجانب ذوي الوضع غير المناسب.

في 26 نوفمبر أطلق مواطن أفغاني النار من مسدس على جنود الحرس الوطني أثناء تأدية واجبهم على بُعد مئات الأمتار فقط من البيت الأبيض. ونتيجة لذلك أصيب شخصان، وتوفيت لاحقا المجندة في الحرس الوطني سارة بيكستروم، البالغة من العمر 20 عاما. ويحاول الأطباء إنقاذ زميلتها البالغة من العمر 24 عاما.

وأكد الإعلام الأمريكي أن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.

ووصف ترامب الحادثة بأنها عمل إرهابي. وسيتم التحقيق فيها باعتبارها هجوما على ضابط فيدرالي.

وصرحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بأنه في حال مقتل أي من الضحايا، فسيتم إعادة تصنيف القضية كجريمة عقوبتها الإعدام، مما يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بالمشتبه به.