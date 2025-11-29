دوت الخليج -

حزب الله: سنردّ على اغتيال الطبطبائي

توعّد الأمين العام لحزب الله اللبنان، نعيم قاسم، مساء الجمعة، بالرد "في الوقت المناسب" على اغتيال "إسرائيل" للقيادي هيثم علي الطبطبائي، وطالب الحكومة اللبنانية بوضع خطة لمواجهة العدو الإسرائيلي. حزب الله: سنردّ على اغتيال الطبطبائيتوعّد الأمين العام لحزب الله اللبنان، نعيم قاسم، مساء الجمعة، بالرد "في الوقت المناسب" على اغتيال "إسرائيل" للقيادي هيثم علي الطبطبائي، وطالب الحكومة اللبنانية بوضع خطة لمواجهة العدو الإسرائيلي. وقال قاسم في خطاب متلفز: "هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، وأضاف "من حقنا الرد، وسنحدّد التوقيت لذلك". وأشار إلى وجود اختراق وعملاء يتجسسون لصالح "إسرائيل" في لبنان، قائلا "نحن في ساحة مفتوحة بفعل التغطية الدولية والوافدين من جنسيات أجنبية، وحتى بعض الاستخبارات العربية، وكلّها للأسف تساهم في تزويد العدو الإسرائيلي بالمعلومات التي يريدها".

