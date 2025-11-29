العالم اليوم - 13 قتيلا و24 جريحا.. حصيلة هجوم إسرائيل على بيت جن في سوريا

انتم الان تتابعون خبر 13 قتيلا و24 جريحا.. حصيلة هجوم إسرائيل على بيت جن في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 نوفمبر 2025 02:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية على بلدة بيت جن بريف دمشق، أسفرت عن سقوط 13 قتيلا مدنيا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق إسماعيل، إن "عدد الشهداء جراء هذا الاعتداء ارتفع إلى 13 في حصيلة أولية، بينما هناك عشرات المصابين".

وأشار إسماعيل إلى أنه "تم نقل 6 منهم إلى مشفى المواساة بدمشق، وجرى دفن 6 في مزرعة بيت جن، بسبب صعوبة الوصول إليهم في الساعات الأولى من الاعتداء الإسرائيلي".

وأوضح إسماعيل أن "24 مصابا نقلوا إلى المشافي موزعين على المواساة والمجتهد بدمشق، وقطنا بريف دمشق، والجولان الوطني بالقنيطرة، بعضهم في حالة حرجة، ويحتاجون لإجراء عمليات جراحية".

وبحسب التقارير، فقد اندلعت المواجهات في بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعدما دخلت القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ستة من جنوده، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا ليلة الجمعة، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبيّن الجيش أن جنودا من لواء المظليين الاحتياطي الـ55 خرجوا لتنفيذ عملية اعتقال بحق عناصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى نشاطهم في قرية بيت جن السورية وسعيهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت: "نراقب التطورات الأخيرة، والتقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في بيت جن مقلقة للغاية".

وطالب أونماخت إسرائيل "باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وندين أي تدخل عسكري أجنبي".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي "يجدّد دعوته إلى صون سوريا من أي انتهاكات ودعم مسار التهدئة والاستقرار".

من جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن سوريا "تمضي قدما على مختلف المستويات، ولن تنجر إلى استفزازات الاحتلال، بل سنرد بالطرق المعترف بها دوليا".

وبدوره، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا هي محاولات استفزازية لجرّها إلى مواجهة عسكرية".